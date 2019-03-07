Общество

В России снизилась смертность от употребления алкоголя и его аналогов

На две тысячи снизилось число летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роспотребнадзора. «С момента введения указанных мер отмечается снижение на две тысячи числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, с 2016 года ведомство усилило контроль за оборотом спиртосодержащей продукции, что позволило снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами.

За время действия запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции ведомство провело проверки более чем на 192 тысячах объектов, выявило запрещенную к реализации продукцию на 2,9 тысячи объектах, сняло с реализации около 659 тысяч литров продукции.

Уточняется, что по результатам проверки были наложены штрафы на общую сумму более 102 миллионов рублей. Продажу спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции, удалось снизить в 16 раз.