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В Прощеное воскресенье епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил Литургию и вечерню с чином прощения в Вознесенском соборе

10 марта епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе городе Великие Луки. Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии.

По окончании Литургии епископ Сергий поздравил прихожан с праздником воскресного дня, а причастников с принятием Святых Христовых Таин и обратился к верующим с архипастырским словом, посвященным важности прощения.

Вечером в Прощеное воскресенье, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил в Свято-Вознесенском кафедральном соборе вечерню с чином прощения.

После отпуста вечерни владыка прочитал молитву на начало Святой Четыредесятницы и обратился к собравшимся с архипастырским словом, призвав верующих простить всех и с чувством примирения и любви в сердце вступить на поприще Великого поста.

Вступая во дни поста, духовенство испросило прощения у своего архипастыря, мирян и друг друга. Епископ Сергий и священнослужители преподали кресты и иконы для целования верующим, и каждый, подходя, старался искренне попросить прощения, чтобы с чистым сердцем и светлыми мыслями вступить в сорокодневный пост.

Напомним, что Прощеное воскресенье Церковь вспоминает страшную трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории - изгнание его праотца Адама из Рая, и призывает плакать и сокрушаться о своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья - Адамово изгнание.