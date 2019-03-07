Общество

В «Псковэнерго» отменен режим повышенной готовности

В связи с нормализацией погодных условий на территории Псковской области и отсутствием аварийных отключений, связанных с усилением ветра или иными неблагоприятными метеоявлениями, с 8.00 11 марта в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» отменен режим повышенной готовности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании .

В настоящее время электросетевой комплекс предприятия функционирует в штатном режиме.

Для потребителей региона работает телефон «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999, единый телефон МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52, портал https://светлаястрана.рф/.