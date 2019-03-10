Общество

Статую Майкла Джексона снесли в Лондоне из-за скандального фильма

В Лондоне снесли статую известного поп-певца Майкла Джексона из-за скандала, разразившегося вокруг фильма «Покидая Неверлэнд». Об этом сообщает CNN.

Как сообщает «Газета.ру», статуя певца находилась возле Национального музея футбола в Лондоне. Ее установили в 2014 году, но в настоящее время она уже демонтирована.