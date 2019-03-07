Общество

Во всех налоговых инспекциях области пройдут Дни открытых дверей

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области напоминает, что 4 и 5 апреля, а также 25 и 26 апреля в инспекциях Псковской области, пройдет Всероссийская акция «День открытых дверей». В этом году представить декларацию о полученных в 2018 году доходах необходимо не позднее 30 апреля, сообщили в пресс-службе УФНС России по ПО.



В ходе мероприятия налоговики расскажут, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговые вычеты, помогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» и ответят на вопросы налогоплательщиков. Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой инспекции области независимо от места регистрации.



В Дни открытых дверей время работы инспекций продлено до 20.00.