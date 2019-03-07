Общество

11 ФАПов создадут в районах Псковской области в рамках партпроекта «Здоровое будущее»

Создание 11 фельдшерско-акушерских пунктов будет начато в Псковской области в 2019 году. Развитие первичной медико-санитарной помощи в регионе продолжается в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

ФАПы планируется открыть в деревнях Блясино, Покровское, Ильинское (Красногородский район), Кошелевицы (Плюсский район), Лютые Болоты (Порховский район), Борисенки, Березка (Себежский район), Лудони, Ровное, Молоди (Стругокрасненский район) и поселке Приозерный (Опочецкий район).

Также будут приобретены 16 передвижных медицинских комплексов для оснащения организаций системы здравоохранения региона. В настоящее время объявлены конкурсные процедуры на поставку техники.

Кроме того, по проекту «Здоровое будущее» в этом году планируется закупка рентгенологического, ультразвукового, офтальмологического оборудования и проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств в областной, Псковской и Великолукской городских детских больницах.

Еще 27 единиц медицинского оборудования будут приобретены для переоснащения учреждений, оказывающих помощь онкобольным. Медтехника поступит в областной онкологический диспансер и его великолукский филиал.

Ранее во время рабочего визита в Псковскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что на строительство ФАПов в сельской местности будет направлено 57,5 миллионов рублей, а на развитие детских поликлиник – 51 миллион рублей. Средства также предусматриваются на переоснащение онкоцентров и онкоотделений больниц и приобретение передвижных медицинских комплексов – 173 и 159 миллионов рублей, соответственно, анонсировал он.