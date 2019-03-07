Общество

Краеведческий музей и клуб волонтеров «Дно=Добро» примут участие в «Круге благотворителей»

На 13 марта запланировано проведение благотворительного мероприятия «Круг Благотворителей» в городе Дно Псковской области. На мероприятии будут представлены две инициативы. Это проект Клуба друзей Дновского краеведческого музея «Народная память» и проект волонтерского клуба «Дно=Добро» «В гости к Чебурашке».

Клуб волонтеров «Дно=Добро» выступит с проектом оборудования комнаты дневного пребывания для детей «в гости к Чебурашке».

«В городе Дно существуют разнообразные детские клубы и любительские кружки, но все они подразумевают систематические занятия на определенные темы. А наша детская комната будет работать в свободном режиме. То есть когда ребенку будет скучно дома он придет к нам и проведет свое время за любимым занятием, например, за рисованием, лепкой, игрой в куклы и так далее», сообщила руководитель движения Елизавета Антропцева.

Именно в приобретении оборудования – настольных игр, спортивного инвентаря, предметов для творчества – для организации досуга детей и нуждается клуб волонтеров города Дно. Комната дневного пребывания будет в первую очередь ориентирована на детей из малообеспеченных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

Организатором «Круга Благотворителей» выступит благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город». Для фонда это уже третье подобное мероприятие. «Мы надеемся, что проведение фандрайзинговых мероприятий, где люди собирают средства в поддержку важных для их населенного пункта и сообщества инициатив, станет в Псковской области доброй традицией и успешной повсеместной практикой», отмечает председатель «Доброго города» Семен Никонов.

В 2018 году «Круг Благотворителей» был дважды организован в городе Пскове. В ходе мероприятий удалось поддержать 6 местных проектов, для которых в общей сложности было собрано 279700 рублей.

В 2019 году планируется провести еще 3 подобных фандрайзинговых мероприятия.