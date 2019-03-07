Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Трэш и трепет!
Необычная акция псковских «эсеров»
Скандалы, интриги, расследования
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мариинка: впервые в Пскове
Чувство обманутого налогоплательщика
 
 
 
ещё Общество 07.03.2019 11:543 Александр Котов о возмущениях вокруг реформы ТКО и контроле за строительством завода «Титан-Полимер» 11.03.2019 11:170 В школах Опочецкого района появится непрерывное видеонаблюдение 11.03.2019 11:020 Краеведческий музей и клуб волонтеров «Дно=Добро» примут участие в «Круге благотворителей» 11.03.2019 10:500 Во всех налоговых инспекциях области пройдут Дни открытых дверей 11.03.2019 10:402 Не стало экс-главы Псковского района Владимира Шураева 11.03.2019 10:150 11 ФАПов создадут в районах Псковской области в рамках партпроекта «Здоровое будущее»
 
 
 
Самое популярное 10.03.2019 16:0416 Из-за погодных условий не состоялось сожжение Масленицы в центре Пскова 10.03.2019 08:343 Чучело Масленицы сожгут сегодня в Пскове 09.03.2019 19:352 Участник конкурса по поеданию блинов скончался после присуждения ему победы 08.03.2019 23:294 Местный житель просит построить в Пскове «еще один родильный дом» 09.03.2019 15:526 Строптивый конь прокатил Путина задом наперед. ВИДЕО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Краеведческий музей и клуб волонтеров «Дно=Добро» примут участие в «Круге благотворителей»

11.03.2019 11:02|ПсковКомментариев: 0

На 13 марта запланировано проведение благотворительного мероприятия «Круг Благотворителей» в городе Дно Псковской области. На мероприятии будут представлены две инициативы. Это проект Клуба друзей Дновского краеведческого музея «Народная память» и проект волонтерского клуба «Дно=Добро» «В гости к Чебурашке».

Клуб волонтеров «Дно=Добро» выступит с проектом оборудования комнаты дневного пребывания для детей «в гости к Чебурашке».

«В городе Дно существуют разнообразные детские клубы и любительские кружки, но все они подразумевают систематические занятия на определенные темы. А наша детская комната будет работать в свободном режиме. То есть когда ребенку будет скучно дома он придет к нам и проведет свое время за любимым занятием, например, за рисованием, лепкой, игрой в куклы и так далее», сообщила руководитель движения Елизавета Антропцева.

Именно в приобретении оборудования – настольных игр, спортивного инвентаря, предметов для творчества – для организации досуга детей и нуждается клуб волонтеров города Дно. Комната дневного пребывания будет в первую очередь ориентирована на детей из малообеспеченных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

Организатором «Круга Благотворителей» выступит благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город». Для фонда это уже третье подобное мероприятие. «Мы надеемся, что проведение фандрайзинговых мероприятий, где люди собирают средства в поддержку важных для их населенного пункта и сообщества инициатив, станет в Псковской области доброй традицией и успешной повсеместной практикой», отмечает председатель «Доброго города» Семен Никонов. 

В 2018 году «Круг Благотворителей» был дважды организован в городе Пскове. В ходе мероприятий удалось поддержать 6 местных проектов, для которых в общей сложности было собрано 279700 рублей.

В 2019 году планируется провести еще 3 подобных фандрайзинговых мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 1634 человека
11.03.2019, 11:170 В школах Опочецкого района появится непрерывное видеонаблюдение 11.03.2019, 11:120 8 тысяч рублей лишилась флорист из Великих Лук накануне 8 Марта 11.03.2019, 11:060 Псковских школьников приглашают принять участие в царском костюмированном квесте «Ольгин град» 11.03.2019, 11:020 Краеведческий музей и клуб волонтеров «Дно=Добро» примут участие в «Круге благотворителей»
11.03.2019, 10:500 Во всех налоговых инспекциях области пройдут Дни открытых дверей 11.03.2019, 10:402 Не стало экс-главы Псковского района Владимира Шураева 11.03.2019, 10:300 Великолучанка при продаже квартиры лишилась почти 50 тысяч рублей 11.03.2019, 10:150 11 ФАПов создадут в районах Псковской области в рамках партпроекта «Здоровое будущее»
11.03.2019, 10:000 В результате пожара в жилом доме в Красногородском районе погибла пенсионерка 11.03.2019, 09:560 В Плюсском районе тракторист погиб после столкновения со снежным валом 11.03.2019, 09:480 Вопрос об НДС для плательщиков единого сельхозналога с 1 января 2019 года публично обсудят в псковском УФНС 11.03.2019, 09:420 В «Псковэнерго» отменен режим повышенной готовности
11.03.2019, 09:370 Visa повысит предельную сумму покупок без пин-кода до 3 тысяч рублей 11.03.2019, 09:290 В Стругокрасненском районе обезврежен артиллерийский снаряд 11.03.2019, 09:190 В Прощеное воскресенье епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил Литургию и вечерню с чином прощения в Вознесенском соборе 11.03.2019, 09:102 В России снизилась смертность от употребления алкоголя и его аналогов
11.03.2019, 08:591 Лев Шлосберг в третий раз внес в Псковское областное Собрание законопроект о реформе «муниципального фильтра» 11.03.2019, 08:450 В Пскове гендиректор ЧОП в среднем зарабатывает 59 тысяч рублей в месяц 11.03.2019, 08:330 Российских онкологов научат новой методике лечения рака легких 11.03.2019, 08:181 Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведома
11.03.2019, 07:560 Минтруд предложит россиянам пройти тест на ВИЧ на рабочем месте 11.03.2019, 07:440 Истребители НАТО проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии 11.03.2019, 07:290 У православных христиан начинается Великий пост 11.03.2019, 03:080 Почти 100 полицейских искали пропавшего в Опочецком районе ребенка
10.03.2019, 22:150 Вышла новая серия «Простоквашино» 10.03.2019, 21:570 Эксперты обнаружили способ для взлома Wi-Fi 10.03.2019, 21:250 Команда Невеля одержала победу в зональных соревнованиях чемпионата области по волейболу 10.03.2019, 20:463 Появилось видео испытаний слепящего оружия
10.03.2019, 20:450 В Москве прошел митинг за свободный интернет 10.03.2019, 20:138 Eesti Raudtee изучает возможность запустить поезд из Тарту в Псков и Петербург 10.03.2019, 19:390 Профилактике детской шалости с огнем уделялось особое внимание во время рейда спасателей в Псковском районе 10.03.2019, 19:210 Как псковичи Масленицу отмечали. ВИДЕО
10.03.2019, 18:500 21 новый автобус для перевозки школьников выйдет на работу в Псковской области в марте 10.03.2019, 18:170 Псковский бар с крафтовым пивом закрывается 10.03.2019, 17:330 Псковичи завоевали серебро на 40-м Гатчинском лыжном марафоне 10.03.2019, 17:030 Сотрудники себежской Госавтоинспекции поздравили горожан и гостей города с Масленицей
10.03.2019, 16:511 Умер СиСи Кэпвелл из «Санта-Барбары» 10.03.2019, 16:320 Три гражданина РФ находились на борту разбившегося в Эфиопии самолета 10.03.2019, 16:0416 Из-за погодных условий не состоялось сожжение Масленицы в центре Пскова 10.03.2019, 16:020 Псковичей приглашают принять участие в «Неделе здоровья»
10.03.2019, 15:431 Михаил Ведерников с семьей приняли участие в праздновании Масленицы 10.03.2019, 15:300 Ученые призвали туристов не слишком расслабляться во время отдыха 10.03.2019, 14:440 Дженнифер Лопес решила выйти замуж в четвертый раз 10.03.2019, 14:382 Масленичные блины главы Пскова Ивана Цецерского продали на аукционе за 10 тысяч рублей
10.03.2019, 13:580 Российские автовладельцы в среднем в месяц тратят 4 тысячи рублей на заправку автомобиля 10.03.2019, 13:450 В «Михайловское» из теплых стран вернулись серые цапли 10.03.2019, 13:100 В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек 10.03.2019, 12:590 Псковское МЧС: Никакой улов не стоит вашей жизни
10.03.2019, 12:260 Мокрый снег возможен в понедельник в Псковской области 10.03.2019, 11:570 Псковичи могут стать участниками Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов 10.03.2019, 11:251 Петербуржец предложил отменить пограничную зону на суше Гдовского района 10.03.2019, 10:411 В Пскове пройдет открытый турнир по самбо в честь победы Александра Невского в Ледовом побоище
10.03.2019, 10:060 Запрет на регистрацию земельного участка побудил жителя Невеля к оплате долга в 160 тысяч рублей 10.03.2019, 09:303 Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить 10.03.2019, 08:563 Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета в масс-старте на Универсиаде в Красноярске 10.03.2019, 08:343 Чучело Масленицы сожгут сегодня в Пскове
10.03.2019, 07:560 Православные отмечают Прощеное воскресенье 10.03.2019, 07:390 В воскресенье прекращено движение транспорта в центре Пскова 09.03.2019, 22:468 Российский чиновник объяснил низкие зарплаты врачей и учителей ленью 09.03.2019, 22:191 Названы самые безопасные страны для одиноких российских туристок
09.03.2019, 21:550 В Гдовском районе впервые создан молодежный парламент 09.03.2019, 21:320 Псковская полиция продолжает розыск пропавшего на новогодних каникулах Дениса Руденко 09.03.2019, 20:590 Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Осло 09.03.2019, 20:470 Православных призвали не сводить Прощеное воскресенье к СМС-извинениям
09.03.2019, 20:380 Мокрый снег с дождем ожидаются в воскресенье 10 марта в Псковской области 09.03.2019, 20:030 ГИБДД продолжает поиск очевидцев наезда на пешехода на улице Труда в Пскове 09.03.2019, 19:510 В Великих Луках провели акцию-флешмоб «Мы за парк» 09.03.2019, 19:418 Сергей Лазарев опубликовал песню, с которой выступит на «Евровидении-2019»
09.03.2019, 19:352 Участник конкурса по поеданию блинов скончался после присуждения ему победы 09.03.2019, 19:241 Газоснабжение домов на улице Владимирской полностью восстановлено 09.03.2019, 19:123 Андрей Лебедев попросил городские власти убрать инсталляцию «Россия начинается здесь» на время паводка 09.03.2019, 18:476 В Пскове на улице Инженерной столкнулись два легковых автомобиля
09.03.2019, 18:241 В Великих Луках отметили Масленицу народными гуляньями и блинной трапезой 09.03.2019, 17:590 Намеченный на 10 марта открытый чемпионат Гдовского района по зимней рыбалке не состоится 09.03.2019, 17:489 На МКС развернули флаг «Команды 2018» и записали обращение к псковичам. ВИДЕО 09.03.2019, 17:360 Яровой сев подорожает для аграриев в этом году на 10-20% - эксперты
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.