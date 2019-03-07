Общество

В Бежаницком районе соблюдают меры по защите несовершеннолетних - ограждают школу

В Бежаницком районе суд обязал установить вокруг школы ограждения, тем самым добился соблюдением мер по защите не совершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что по периметру территории одной из школ Бежаницкого района частично отсутствует ограждение.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании образовательного учреждения установить ограждение, а администрации района - обеспечить финансирование данных работ.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчиков возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

Напомним, в силу требований федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

При этом действующими санитарно-эпидемиологическими правилами в указанной сфере установлено, что территория общеобразовательной организации должна быть ограждена.