Общество

Пенсионный фонд сообщает о дополнительных льготах для граждан предпенсионного возраста

С 1 января 2019 года в России появилась категория граждан предпенсионного возраста (предпенсионеры). Согласно статье 5 Закона РФ 19 «О занятости населения в РФ», к ним относят мужчин и женщин в течение пяти лет до наступления у них пенсионного возраста. Следовательно, большинство предпенсионных льгот будет возникать за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть, начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Это значит, что с 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

Для предпенсионеров действуют налоговые льготы, а также особые условия для прохождения диспансеризации: они имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы и среднего заработка.

Кроме того, для них предусмотрено более высокое максимальное пособие по безработице и более длительный срок его выплаты.

Помимо федеральных мер социальной поддержки, для предпенсионеров могут действовать и региональные.

По данным Отделения ПФР на сегодняшний день в регионе 21843 человека, имеющих статус «предпенсионера». Из них 9573 чел. – это мужчины, 12270 – женщины.