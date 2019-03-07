Общество

В Петербурге состоится научно-практическая конференция о Псковско-Островской наступательной операции

6 мая в Санкт-Петербурге в Военно-историческом зале Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоится научно-практическая конференция «Псковско-Островская наступательная операция и освобождение Северо-Запада России от вражеской оккупации в 1944 году», приуроченная к празднованию Дня Победы и посвященная 75-летию освобождения Пскова от захватчиков, сообщается в официальной группе библиотеки им. И.И. Василева в Пскове в социальных сетях.

В ходе работы научно-практической конференции будут рассмотрены вопросы истории освобождения Пскова в 1944 году, военных действий на фронтах, партизанского движения, сохранение памяти о Великой Отечественной войне в военно-патриотическом воспитании военнослужащих и молодежи.