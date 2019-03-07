Общество

Активистка Екатерина Жукова предложила ввести льготный проезд для студентов на общественном транспорте в Великих Луках

Студентка Великолукского колледжа ПсковГУ Екатерина Жукова выступила с инициативой ввести льготный проезд для студентов на общественном транспорте в Великих Луках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в редакции журнала FORUM. Свою инициативу она представила на форуме Доброволье.60, который проходил в Пушкинских Горах в конце февраля.

«Я считаю, что это прямое нарушение прав студентов и учащихся. В Пскове студенческие и ученические проездные действовали всегда, и несмотря на разговоры о повышении стоимости проездных, или вовсе отмене студенческих билетов, эти льготы сохранены. на своих местах. А в Великих Луках - только платные маршрутки, курсирующие по городу», - считает студентка.

Екатерина Жукова стала лицом обложки нового выпуска журнала FORUM, в котором также опубликовано интервью с ней.

«Инициатива Екатерины привлекла нас потому, что направлена на молодежь. Она четкая, адресная и вполне осуществима», – отметил главред издания Александр Андреев.

Также в свежем номере журнала: репортаж с международного медиафорума в Оксфорде (Великобритания), интервью с творческим тандемом #ДЯГИЛЕВРОБИН, анализ проблем современного образования, подробный отчет о форуме «ДОБРОВОЛЬЕ.60», где редакция FORUM проводила тренинги в секции «Лидерство».

Коллектив журнала призывает молодежь не оставаться в стороне и присылать свои идеи на почтуforum.pskov@gmail.com.

Электронная версия журнала доступна на сайте forumpsk.ru.