Общество

В Псковской области трудовая инспекция оштрафовала предприятия «Эко-продукты» и «Мнев»

Государственная инспекция труда в Псковской области оштрафовала 2 предприятия: «Эко-продукты» и «Мнев». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ведомства.

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В региональном отделении трудовой инспекции сообщили, что на предприятии «Эко-продукты» не была проведена специальная оценка условий труда, не обеспечено информирование работников об условиях труда на рабочих местах, в трудовых договорах не указаны условия труда. Работники были не ознакомлены с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Работодателем же была не утверждена форма расчетного листка, работники не извещались о составных частях заработной платы. Кроме того, на предприятии выявлены нарушения по учету и выдаче работникам в установленные сроки средств индивидуальной защиты, не обеспечено прохождение работниками инструктажей по охране труда.

Что касается фирмы «Мнев», то там с нарушениями сроков произведен расчет с уволенными работниками, денежная компенсация за задержку сумм не была начислена, трудовых договорах работников отсутствуют сведения об условиях труда на рабочем месте, а руководитель не прошел обучение по охране труда.