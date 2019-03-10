Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Сегодня ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят ситуацию с планируемым открытием завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», в частности, попытки власти Псковской области и руководства завода выстроить диалог с обществом. Также темами выпуска станут итоги прошедшего на минувшей неделе съезда РСПП и поиск решения проблемы нехватки мест на кладбище «Крестовское».

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.