Общество

С 12 марта в Пскове стартует конкурс «Ученик года-2019»

Конкурс «Ученик года-2019» проведут с 12 по 15 марта в Псковском педагогическом комплексе - школе №26. В программу конкурса входят различные тренинги и мастер-классы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, 13 марта участники должны будут представить «Визитную карточку» - самопредставление на тему «Я в Пскове Ганзейском живу». На следующий день планируется проведение интеллектуальной игры «Эрудит» и конкурс инфографики «Нужен ли театр современной молодежи?».

Победитель конкурса станет известен 15 марта на официальной церемонии закрытия.