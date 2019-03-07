Общество

Депутаты Псковского областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Владимира Шураева

Депутаты Псковского областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Владимира Шураева - экс-начальника управления внутренней политики администрации Псковской области. 11 марта на 62 году жизни он ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Владимир Шураев более двадцати лет посвятил развитию местного самоуправления, в период реформы МСУ занимал руководящие должности муниципального уровня – с 1998 по 2003 года был заместителем главы Псковского района, затем дважды избирался на должность главы Псковского района. Накопленный опыт Владимир Шураев успешно применил в дальнейшей деятельности – в июле 2013 года он возглавил комитет по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области, а затем Управление внутренней политики.

Владимира Шураева ценили за деловые качества, умение достигать поставленных целей, твёрдость характера. Он мужественно боролся с болезнью, до последнего сохранял оптимизм и крепость духа. В наших сердцах и памяти он останется сильным, неравнодушным человеком, товарищем, коллегой, опытным руководителем.

Добрые дела Владимира Шураева навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил», - говорится в тексте соболезнования.