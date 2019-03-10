Общество

В Пыталовском районе прошел «Праздник танца»

В поселке Белорусский Пыталовского района 8 марта прошел 7-й фестиваль хореографического творчества детей и молодежи «Праздник танца». В нем приняли участие танцевальные коллективы Пыталовского района и соседних районов Псковской области и Латвии, сообщается на официальном сайте Пыталовского района.

Пыталовский район был представлен танцевальной группой «Фенечки» , народным коллективом «Вдохновение», коллективами «Ладушки», «Калейдоскоп» и «Авангард», клубом любителей танца «Русская душа», хореографическим ансамблем «Сюрприз», группой «Dance mix» и коллективом «Пируэт».

На праздник танца также приехали детский хореографический коллектив «Энергия» из Красногородска, коллектив «Надежда» из Пушкинских Гор, студия современного танца «Street Dance» из Острова.

Из Латвии на конкурс прибыло 4 коллектива - молодежный коллектив народного танца «Кусти куст», танцевальная группа музыкальной школы из Балтинавского края, танцевальный коллектив «Камс» и коллектив «Мы».

Зрители увидели танцевальные номера народных и современных жанров. Выступающие порадовали гостей яркими костюмами и оригинальной музыкой.

Все коллективы и их руководители получили благодарственные письма и сувениры на память.