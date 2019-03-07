Общество

Владимир Шураев внес огромный вклад в развитие местного самоуправления Псковской области — власти региона

Администрация Псковской области выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Владимира Шураева, скончавшегося 11 марта на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

«Владимир Васильевич внес огромный вклад в развитие местного самоуправления на территории Псковской области. Его профессионализм, компетентность и преданность делу снискали уважение и авторитет всех, кто с ним работал. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах!», - сообщается на официальном портале госорганов Псковской области.

Напомним, Владимир Васильевич Шураев родился 20 апреля 1957 года в Витебской области (Беларусь). В 1979 году окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище. В 1991 году окончил Военную командную академию имени маршала Г. К. Жукова.

С 1975 -1995 годах - служба в Вооруженных Силах СССР и РФ, подполковник запаса. В 1996–1998 годах работал в ЖКХ Псковского района. 1998 года - заместитель главы Псковского района по работе с депутатами. С 2000 года - первый заместитель главы Псковского района. С апреля 2003-го по июль 2013 года - глава Псковского района. С июля 2013 года - председатель комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области, с октября 2014 года - начальник управления внутренней политики администрации Псковской области

В июле 2013 года был назначен председателем комитета по вопросам местного самоуправления администрации Псковской области. С октября 2014 года по февраль 2017-го занимал должность начальника управления внутренней политики администрации Псковской области.