Общество

На 225 тысяч рублей оштрафовал землевладельцев псковский Росреестр на прошлой неделе

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 5 плановых и 8 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 16 нарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства по итогам проверок возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, 9 собственников привлечены к административной ответственности, выдано 14 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 225 000 рублей, взыскано 40 000 рублей. Устранено 2 нарушения.

Подробнее о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.