Общество

В Невельском районе запрещен ввоз 200 кур

В Невельском районе в деревне Лобок запрещен ввоз 200 кур. В Россию такой живой груз следовал из Белоруссии. Оформлен акт о возврате кур обратно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Нарушения удалось выявить при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке границы.

Домашние птицы следовали автомобильным транспортом из Белоруссии в Псковскую область без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение. Кроме того, куры перевозились без питьевой воды.

Перемещение «живого» груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено.