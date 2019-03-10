Общество

Компания Tele2 объявила результаты деятельности за 2018 год

Компания Tele2 объявила результаты деятельности за 2018 год. В частности, в прошлом году компания достигла следующих основных финансовых показателей: выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 годом и достигла 143 миллиарда рублей, показатель EBITDA составил 43,7 миллиарда рублей − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2017 годом, объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 18%, чистая прибыль составила 2,7 миллиарда рублей, коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8, сообщили Псковской Ленте Новостей в Tele2.

Также в 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей: абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42,3 миллиона человек, увеличившись на 1,7 миллиона человек за год, средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 рубль, годовой отток абонентов сократился на 0,8% и составил 37,5%, количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%.

«Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы "Другие правила". В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G – средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки – передаче данных – и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA», - поделился Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.