Общество

Администрация Псковского района обращается за помощью в поиске информации для книги «Солдаты Победы»

В настоящее время по инициативе администрации Псковской области ведется работа по реализации проекта «Солдаты Победы». Его целью является увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной войны. В рамках данного проекта ведется работа над муниципальным томом «Солдаты Победы», который включит в себя информацию о тех участниках Великой Отечественной войны, которые проживали на территории Псковского района и ушли из жизни в послевоенный период, сообщается на официальном сайте Псковского района.

Рабочая группа по созданию муниципального тома «Солдаты Победы» под руководством заместителя главы администрации Псковского района Геннадия Ранцева обращается к населению Псковского района с просьбой оказать помощь в сборе информации о своих родственниках, попадающих в данную категорию. Если Ваши родные и близкие, Ваши знакомые были участниками войны, просят о них сообщить. Очень важно, чтобы информация была подтверждена документами и фотографиями.

Всю найденную информацию направлять по адресу: город Псков, улица Школьная, дом 26, кабинет 49, 51, Оксане Михайловой. Электронный адрес: soldatypobedypskov.r@yandex.ru, org509@pskovedu.ru. Все вопросы можно задать по телефонам: 8(8112) 75-29-38, 8-951-759-28-70, 8-911-354-21-69.