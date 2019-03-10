Общество

Определены участники финалисты конкурса «Ученик года-2019» в Великих Луках

7 марта состоялось заседание оргкомитета городского конкурса среди обучающихся «Ученик года - 2019» в Великих Луках. Конкурс стартовал 26 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города, за это время на сайте «Великолукское образование» в рубрике «Ученик года» были размещены материалы о каждом участнике. Конкурсанты написали эссе по теме «Будущее сегодня», предоставили свои портфолио для оценивания членами жюри и разместили в социальной сети ВКонтакте видеоролики в формате социальной рекламы по теме «Люби и знай родной свой край».

Портфолио и эссе конкурсантов оценивало жюри в составе 17 человек, в число которых вошли чиновники, работники сферы театра и кино, педагоги и спортсмены.

По итогам работы членов жюри в финал конкурса «Ученик года» вышли 5 конкурсантов, набравших наименьшее количество суммы мест конкурсных испытаний: Анна Кошкина, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №2, Гордей Максимов, обучающийся 11 класса МБОУ Гимназия, Владислав Новиков, обучающийся 11 класса МБОУ Лицей №10, Даниил Пискунов, обучающийся 10 класса МАОУ «Кадетская школа», Екатерина Чевжик, обучающаяся 11 класса МАОУ «Лицей №11».

Проведение финала конкурса «Ученик года - 2019» состоится 23 марта в 12.00 в ДК имени Ленина. Представление участников финала состоится по девизом «Таланты и поклонники».