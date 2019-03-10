Общество

Студенты Псковской области стали финалистами олимпиады «Я - профессионал»

Проявить себя и начать карьеру в достойной компании - главная мотивация для участников студенческой олимпиады «Я - профессионал». Финал второго сезона олимпиады собрал 25 тысяч студентов из 700 российских вузов со всех федеральных округов страны. За победу в заключительном этапе конкурсанты соревнуются по 54 направлениям: гуманитарным, педагогическим, инженерно-техническим, естественнонаучным, социально-экономическим и другим. Будущие педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области и других регионов встретились на площадке Московского городского педагогического университета. Членами жюри стали и руководители группы компаний «Просвещение», которая выступила соорганизатором конкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей, в пресс-службе издательства «Просвещение»

Педагогов оценивали по коммуникативным способностям, грамотности речи, умению выходить из конфликтных ситуаций и принимать решения. Для этого в итоговом задании ребятам было предложено попробовать себя в роли учителя. Главная задача - разрешить недопонимание между педагогом и родителями ученика.

«Мы стараемся поддерживать олимпиадные движения и конкурсы, особенно если они касаются педагогического образования. Повышать уровень профессионального образования учителей – одно их основных направлений деятельности «Просвещения». Стажировку у нас проходят и студенты профильных вузов. Мы всегда готовы содействовать в карьерном росте талантливым ребятам, которые являются нашим кадровым потенциалом», - отметил генеральный директор издательства «Просвещение» Дмитрий Климишин.

Экспертами в финале конкурса среди учащихся педагогических вузов также выступили депутат Московской городской думы Антон Молев, сотрудники Московского городского педагогического университета и директора столичных школ.

По итогам олимпиады дипломанты получат денежные призы, льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, войдут в национальную базу «Я – профессионал» и попадут на стажировки в престижные российские компании.

Ключевая особенность олимпиады «Я – профессионал» – практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

Испытание длится с сентября по апрель и состоит из нескольких этапов. По результатам отборочного тура можно стать участником Зимних школ. Занятия ведут вузовские преподаватели и представители бизнеса. В этом году 24 школы по 46 олимпиадным направлениям прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре.

Итоги олимпиады будут подведены в конце марта, победителей объявят в начале апреля.