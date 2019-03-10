Общество

В Гдове из-за сломавшегося в Петербурге автобуса люди ночевали на улице - жалоба на сайте «ведерников.рф»

На сайте губернатора Псковской области «ведерников.рф» 11 марта Дмитрий Максимов сообщил, что из-за поломки в Санкт-Петербурге автобуса направляющимся в Псков людям, которые ждали этот транспорт в Гдове, пришлось до 06.00 ночевать на улице.

«Автобус, который должен был ехать из Санкт-Петербурга через Гдов 9 марта, сломался в Санкт-Петербурге. В результате в Гдове 12 человек не смогли уехать в сторону Пскова. Так, весь народ остался до 6 утра ночевать на улице. Псковские диспетчеры никак не помогли», - написал мужчина.

Ответственным по проблеме назначен первый заместитель председателя государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Игорь Сильченков.