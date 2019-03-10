Общество

Губернатор Михаил Ведерников провел совещание по реализации нацпроектов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 11 марта, провел со своими заместителями совещание по реализации национальных проектов в рамках 204-го указа президента РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участники обсудили ход работы по четырем ключевым направлениям развития Российской Федерации до 2024 года.

О реализации нового «майского» указа президента РФ в социальном сфере доложила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она напомнила, что Псковский регион участвует в нацпроектах «Демография», «Здравоохранение» и «Образование». По всем направлениям заключены соглашения о взаимодействии с профильными федеральными ведомствами, определены параметры нацпроектов и целевые индикаторы.

Финансирование социального блока в 2019 году составит порядка 3 млрд рублей. Половина из них будет направлена на проект «Образование» в части создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 лет и учебных мест в школах. Для достижения поставленной цели уже в этом году в регионе будут сданы 4 новых детских сада, а также ясельные группы в Пскове и Великих Луках; будет построена новая школа в Дно и начат капремонт во втором корпусе школы № 6 в Великих Луках. Также администрация области подала заявки в министерство просвещения РФ на строительство еще по одной новой школе в Пскове, в Великих Луках и двух сельских школ - в Псковском районе и в деревне Линово Пыталовского района. Кроме того, областные власти ведут активную работу по созданию в Великих Луках второго в регионе детского технопарка «Кванториум».

По нацпроекту «Здравоохранение» в настоящее время отрабатывается конкретный план действий по каждой из программ: по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкозаболеваниями, развитию первичной медико-санитарной службы и ряду других. Основная задача указанных проектов - снижение смертности населения. К 2024 году этот показатель должен составлять не более 16 промилле, отметила Вера Емельянова. Нацпроект «Демография» также включает комплекс региональных проектов, направленных на создание дополнительных мер социальной поддержки населения, которые позволят стимулировать рождаемость.

О работе по нацпроектам экономического блока доложила вице-губернатор Нинель Салагаева. В текущем году Псковская область принимает участие в двух из них: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» (МСП). Лимиты по нацпроекту МСП составят в этом году 457 млн рублей. Порядка 60 млн рублей регион получит по линии сельского хозяйства в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На 2021 год планируется подать заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

В свою очередь вице-губернатор Николай Цветков сообщил о состоянии дел в сфере цифровой экономики. По этому направлению разработано 4 региональных проекта. На их реализацию в общей сложности будет направлено 2,4 млрд рублей, в том числе 265 млн рублей из регионального бюджета.

Руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев отчитался о работе по направлению «Экология», которое включает программы «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов» и «Чистая вода». По двум из них предусмотрено только региональное финансирование: 3,9 млн рублей по программе «Чистая страна» и 5 млн рублей по проекту «Комплексная система обращения с ТКО». На проект «Чистая вода» из регионального и федерального бюджетов будет направлено по 35 млн рублей, на сохранение уникальных водных ресурсов - по 3,9 млн рублей и на сохранение лесов - 151 млн и 69 млн рублей соответственно.

По окончании докладов Михаил Ведерников еще раз обратил внимание на важность системной работы в реализации стоящих перед регионом стратегических задач. «Вопросов много, и каждый вложенный рубль должен быть использован эффективно. Результаты нашей с вами работы, изменения к лучшему, в первую очередь должны чувствовать наши граждане. Это задача, которую поставил перед нами Президент, и мы должны в этом направлении планомерно работать», - сказал Михаил Ведерников.

Он также поручил подготовить к следующему совещанию более детальный доклад по направлению «Демография».

Добавим, всего в Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития Российской Федерации до 2024 года. На их реализацию в 2019 году областным бюджетом предусмотрено 6,1 млрд рублей.