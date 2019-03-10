Общество

В Невельском районе задержали 21 тонну металла и 21 тонну корня хрена

В Невельском районе пограничники задержали 21 тонну металла, а также 21 тонну хрена. Этот груз был задержан при попытке его незаконного перемещения на территорию Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Пограничного управлении ФСБ России по Псковской области.

Источник: пресс-служба Пограничного управлении ФСБ России по Псковской области.

Первая партия этого незаконно перевозимого груза - более тонны лома цветных металлов - пограничники задержали у населенного пункта Стайки малотоннажный грузовой автомобиль марки «Фольксваген» под управлением гражданина сопредельного государства, 1989 года рождения.

Позже, при аналогичных обстоятельствах в районе населенного пункта Туричино сотрудники управления задержали грузовой автомобиль марки «Рено». И 47-летний водитель этой машины признался, что осуществляет перевозку на территорию России порядка 20 тонн лома черных металлов.

Товарно-сопроводительные документы на перемещаемый груз у водителей отсутствовали.

Еще один случай произошел уже в районе населенного пункта Лобок. Пограничники остановили для проверки документов грузовой автомобиль «Вольво», в котором 35-летний иностранец пытался ввезти в Россию около 21 тонны замороженного корня хрена неизвестного происхождения. Необходимая документация на груз, подтверждающая его качество и безопасность, у водителя отсутствовала.

Задержанные автомобили вместе с грузами были переданы установленным порядком сотрудникам соответствующих компетентных органов для проведения необходимых процессуальных действий и принятия соответствующих решений по каждому факту.