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Отпевание экс-главы Псковского района Владимира Шураева состоится в Писковичах

Отпевание экс-главы Псковского района Владимира Шураева состоится 13 марта в Писковичах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Ритуал будет проходить в церкви Матфея Апостола погоста Неготь в деревне Писковичи. Начало в 10.30. Похоронен Владимир Шураев будет на местном кладбище.



Напомним, экс-глава Псковского района, экс-депутат Собрания депутатов Псковского района Владимир Шураев скончался сегодня, 11 марта, на 62-м году жизни. Последние несколько лет он боролся с раком.

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Владимир Васильевич родился 20 апреля 1957 года в д.Иваново Шарковщинского района Витебской волости.

В 1979 году, после окончания Днепропетровского высшего зенитного ракетного командного училища противовоздушной обороны с отличием, служил на различных должностях в Дальневосточном военном округе и Московском округе ПВО. С 1988 по 1991 гг. был слушателем Военной Краснознаменной академии ПВО имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, а закончил военную службу в 1995 году в должности командира дивизиона в г.Полярный Мурманской области.

С апреля 1995 года Владимир Васильевич пришел на руководящую работу в ЖКХ Псковского района.

Активная жизненная позиция не позволяла ему смотреть на жизнь глазами обывателя, и, помимо своей профессиональной деятельности, Владимир Васильевич в 2000 году был избран депутатом Собрания депутатов Псковского района и стал заместителем председателя районного Собрания депутатов – первым заместителем Главы района по местному самоуправлению. В начале 2003 года, будучи первым заместителем Главы района по экономике и МСУ, Владимир Васильевич стал исполняющим обязанности Главы муниципального образования и в апреле 2003 года был избран на эту должность, на которой отработал до 2013 года.

Владимир Васильевич Шураев очень много сил отдавал общественной деятельности и научной работе, возглавлял общественную организацию «Самоуправление России», принимал активное участие в создании международного центра межмуниципального сообщества «Еврорегион Псков-Ливония». В 2005 году решением диссертационного совета Института проблем региональной экономики РАН ему была присуждена ученая степень кандидата экономических наук. В 2006 году он был избран действительным членом Российской Муниципальной академии, стал лауреатом V Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий», а в 2007 году ему было присвоено почетное звание академика Российской Академии Муниципальной Службы.

За высокие результаты военной службы и трудовой гражданской деятельности, за большую активную общественную работу Владимир Васильевич был награжден высокой государственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Кроме этого, медалями «60 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу в ВС СССР II и III степени», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «200 лет МВД России», «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», «85 лет МО «Псковский район», нагрудным знаком «За содействие МВД России», Почетными грамотами Администрации Псковской области и областного управления сельского хозяйства.

Органы местного самоуправления Псковского района, коллективы и организации, общественность Псковского района выражают свои соболезнования родным и близким Владимира Шураева.