Общество

Псковский колледж искусств приглашает на День открытых дверей 13 марта

Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приглашает учащихся старших классов, учащихся музыкальных школ на День открытых дверей, который состоится 13 марта в 14.00 по адресу: город Псков, улица Воеводы Шуйского, дом 2, концертный зал музыкального отделения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

В программе Дня открытых дверей: концерт - презентация специальностей колледжа, выставки работ студентов специальностей «Фото- и видеотворчество» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и индивидуальные консультации по всем специальностям.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с преподавателями и администрацией колледжа. Также им предлагаются консультации к вступительным испытаниям по всем специальностям колледжа, тестирование творческих способностей.