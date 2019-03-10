На должность директора Псковской областной типографии объявлен конкурс

На должность директора Псковской областной типографии (улица Ротная, 34) пройдет конкурс. Государственный комитет по управлению государственным имуществом Псковской области проведет эту процедуру 5 апреля 2019 года в 11.00. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ведомстве.
Требование к участникам конкурса: высшее образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по 25 марта 2019 года по адресу: Псков, улица Пароменская, дом № 21/33, кабинет № 6.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комитет в установленный срок следующие документы:
а) заявление;
б) анкету по форме, утвержденной приказом комитета;
в) две фотографии размером 4 х 6 см;
г) справку о состоянии здоровья по установленной форме;
д) справку о прохождении флюорографии, выданную не позднее чем за один год до дня представления ее в комитет;
е) заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации;
ж) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
з) документы воинского учета для военнообязанных лиц;
и) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно) на знание:
а) отраслевой специфики предприятия;
б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства
в) основ управления предприятием, финансового аудита и планирования;
г) основ маркетинга;
д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Второй этап проводится в форме собеседования.
О результатах конкурса его участники уведомляются комитетом в письменной форме через почтовое отправление в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 29-86-02, 29-86-01.