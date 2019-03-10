Общество

На должность директора Псковской областной типографии объявлен конкурс

На должность директора Псковской областной типографии (улица Ротная, 34) пройдет конкурс. Государственный комитет по управлению государственным имуществом Псковской области проведет эту процедуру 5 апреля 2019 года в 11.00. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ведомстве.

Требование к участникам конкурса: высшее образование, наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года или опыта работы на руководящей должности не менее года.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 25 марта 2019 года по адресу: Псков, улица Пароменская, дом № 21/33, кабинет № 6.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комитет в установленный срок следующие документы:

а) заявление;

б) анкету по форме, утвержденной приказом комитета;

в) две фотографии размером 4 х 6 см;

г) справку о состоянии здоровья по установленной форме;

д) справку о прохождении флюорографии, выданную не позднее чем за один год до дня представления ее в комитет;

е) заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации;

ж) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;

з) документы воинского учета для военнообязанных лиц;

и) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно) на знание:

а) отраслевой специфики предприятия;

б) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства

в) основ управления предприятием, финансового аудита и планирования;

г) основ маркетинга;

д) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.

Второй этап проводится в форме собеседования.

О результатах конкурса его участники уведомляются комитетом в письменной форме через почтовое отправление в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 29-86-02, 29-86-01.