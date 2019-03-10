Общество

83 представителя УФСИН России начали профессиональное обучение в Псковском филиале академии

В Псковском филиале Академии ФСИН России для граждан, впервые принятых на службу в УИС, началось профессиональное обучение. Сегодня, 11 марта, для 83 представителей УФСИН России по Псковской, Новгородской, Смоленской, Липецкой областям и Республике Карелия началось профессиональное обучение в Псковском филиале академии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Все обучающиеся – это граждане, впервые принятые на службу в УИС на должности рядового и младшего начальствующего состава. В течение месяца им предстоит изучение теоретических дисциплин, прохождение физической, строевой и огневой подготовки, освоение правил оказания первой медицинской помощи и основ делопроизводства.

На организационном собрании, которое состоялось с участием руководства Псковского филиала академии, слушателям разъяснили порядок обучения и проживания в образовательной организации.