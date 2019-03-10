Общество

Областной комитет по соцзащите: Очистные сооружения Первомайского психоневрологического интерната работают в штатном режиме

Очистные сооружения ГБУСО «Первомайский психоневрологический интернат» в настоящий момент работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по социальной защите Псковской области в ответ на заявление общественника, лидера регионального экологического движения «Свободный берег» Игоря Батова, сделанное в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

4 марта в программе «Дневной дозор» он сказал, что «очистные психдиспансера в Лещихино Палкинского района… не включают, потому что там электромотор электроэнергию жрет, они не меняют фильтры, они просто выключены вообще. То есть они стоят мертвым грузом, и слив идет напрямую».

В областном комитете по социальной защите заверили, что в интернате постоянно работает канализационно-насосная станция и непрерывно две воздуходувки, предназначенные для обогащения кислородом аэротанков и окисления органики.

Отборы сточных проб производятся ежеквартально в соответствии с действующим законодательством.

Очистные сооружения ГБУСО «Первомайский психоневрологический интернат» введены в эксплуатацию в 2014 году в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» стоимостью 12 850 000 рублей.