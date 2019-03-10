Общество

В Пскове прошло совещание Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялся координационный совет с участием представителей частных охранных организаций и руководства управления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области В своем выступлении начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов отметил важность совместной работы по охране общественного порядка и профилактике правонарушений, в том числе на охраняемых объектах.

В ходе совещания, начальник центра лицензионно-разрешительной работыполковник полиции Василий Софин, подвел итоги работы ЧОО на территории Псковской области за 12 месяцев 2018 года.

В завершение мероприятия начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов поздравил собравшихся с Днём частного охранника,поблагодарил руководителей за активную работу по укреплению правопорядка в регионе, вручил отличившимся грамоты и благодарственные письма.