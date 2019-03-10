Общество

В Псковской области с 7 по 9 марта полицейские неоднократно выявляли нетрезвых водителей

В Псковской области сотрудники дорожной полиции выявили с 7 по 9 марта несколько нетрезвых водителей, которые в таком состоянии уже не впервые вели транспорт. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

Так, в областном центре ночью 9 марта на улице Коммунальной полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21154». Выяснилось, что за рулем легковушки находился нетрезвый пскович,1981 года рождения. Еще один нетрезвый водитель был выявлен стражами порядка в Пскове 10 марта на улице Старотекстильной. Этот 22-летний молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, управлял «Фольксвагеном».

В Великих Луках же в ночное время 8 марта на «Мерседесе» по улице 3-ей Ударной Армии ехал нетрезвый горожанин, 1969 года рождения. Другой великолучанин, 1979 года рождения, в нетрезвом виде следовал 10 марта на автомашине «ВАЗ-21103» по переулку Мелиораторов.

В Порхове вечером 8 марта на набережной Александра Невского полицейские остановили 43-летнего местного жителя, который в нетрезвом виде ехал на скутере. В Куньинском районе ночью 8 марта по дороге Кунья - Кресты на легковушке «ВАЗ-21093» ехал 30-летний гражданин, который также оказался в нетрезвом состоянии. А в Острове 7 марта на улице 25 Октября дорожные полицейские остановили 27-летнего нетрезвого горожанина, ехавшего на мопеде.

Нетрезвые водители были выявлены также в Псковском, Невельском, Опочецком районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.