Общество

В самых сложных ситуациях Владимир Шураев умел поддержать и найти нужные слова – Иван Цецерский

Глава города Пскова Иван Цецерский от имени псковичей, депутатов Псковской городской Думы, администрации Пскова и себя лично выразил соболезнования родным и близким экс-главы Псковского района Владимира Шураева, ушедшего из жизни 11 марта. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Ушел из жизни целеустремленный, грамотный, ответственный и справедливый человек.

Владимир Шураев более 20 лет своей жизни отдал службе в Вооруженных Силах, а после ухода из армии, благодаря активной жизненной позиции жители Псковского района избрали его депутатом районного Собрания, а затем и дважды главой Псковского района. На этих ответственных должностях он показал себя как профессиональный политик. Он смог успешно применить свою принципиальность и умение добиваться результата. Во время его руководства Псковским районом, удавалось настойчиво решать стоящие перед районом задачи, работать на развитие и повышение благосостояния жителей Псковского района.

Вклад и достижения Владимира Шураева в области местного самоуправления были значительными, и в 2008 году он был заслужено награжден медалью ордена "За заслуги перед Отчеством II степени"», - отметил глава Пскова.

По его словам, Владимира Васильевича уважали и ценили, к его советам прислушивались главы городов и районов Псковской области. С городом Псковом его связывали добрые и тесные взаимоотношения. Благодаря его участию ежегодно в Пскове проводились сезонные ярмарки и выставки фермерской продукции, участниками которых были хозяйства района.

«Для меня он был не просто коллегой, а другом, который в самых сложных ситуациях умел поддержать и найти нужные слова. Нам всем будет его не хватать. Искренне скорбим, светлая ему память», - заключил Иван Цецерский.