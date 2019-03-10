Общество

Как уберечь дом от пожара, рассказали великолучанам в ходе рейда

11 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки в целях профилактики пожаров и их последствий был осуществлен профилактический рейд в жилом секторе.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах. Гражданам разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В беседах домовладельцам разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, уборки территории после схода снежного покрова, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей. Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей на них.