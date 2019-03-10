Общество

Некурящие соседи вправе взыскать с курящих моральный вред за испорченный воздух, напоминает прокуратура

Некурящие соседи вправе взыскать с курящих моральный вред за испорченный воздух, напоминает прокуратура. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района, федеральным законом № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлено, что граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также запрещено курение, в том числе в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

За нарушение запрета курения ст. 6.24 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность с наказанием граждан штрафом в размере от 500 до 1500 рублей. Протоколы составляют сотрудники полиции.

Верховный Суд Российской Федерации обязал курящих соседей компенсировать некурящим соседям моральный вред за испорченный воздух (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2018).

Исходя из правовых норм, изложенных в федеральных законах № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», преамбулы Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, ст. 288 Гражданского кодекса РФ ч. 4 ст. 17 Жилищного кодекса РФ, Верховным Судом Российской Федерации сделан вывод о том, что граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям.

Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать, причиненный моральный вред в силу ст. 151 Гражданского кодекса РФ. Таким образом, появилась возможность привлечения курильщиков не только к административной, но и гражданской ответственности в виде взыскания морального вреда. Для этого необходимо обратиться с соответствующим иском в суд по месту жительства ответчика.