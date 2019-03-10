Общество

Иван Цецерский раскритиковал качество уборки Пскова в ходе проведения Масленицы

Сегодня, 11 марта, глава Пскова Иван Цецерский провел очередное совещание с председателями комитетов городской Думы. На встрече присутствовали заместители главы города Елена Полонская, Сергей Гаврилов и Владимир Воробьев, а также председатели думских профильных комитетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участники совещания обсудили утверждение итоговых цифр рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды». Отдельно рассмотрели вопросы повышения контроля за запланированными на 2019 год работами по благоустройству как городских, так и общественных территорий.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил неудовлетворительную работу городских служб по уборке города, выявленную в ходе проведения Масленицы и дал поручение своему заместителю, курирующему сферу ЖКХ Сергею Гаврилову лично контролировать уборку города, не только в рабочие дни, но и в праздничные.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы, вынесенные на рассмотрение профильным комитетам для подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы.