Общество

Директора Пустошкинского центра образования могут оштрафовать за нарушение закона о госзакупках

Прокуратурой Пустошкинского района проведена проверка исполнения Пустошкинским центром образования федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам которой в его деятельности выявлены нарушения действующего законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, изучение договоров с единственным поставщиком показало, что в нарушение указанного закона директором учреждения не использовались конкурентные процедуры при заключении договоров на поставку продуктов питания.

Так, в 2018 году без проведения конкурсных процедур директор Пустошкинского центра образования, являясь должностным лицом, заключила 11 договоров на поставку продуктов питания на общую сумму 3 840 638,25 рублей. Заключение вышеуказанных договоров свидетельствует о том, что действия заказчика были направлены на достижение единого результата, опосредовали единую закупку, искусственно раздробленную на отдельные работы, сумма которых превысила 500 000 рублей и составила более 3 млн. рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, материалы проверки направлены в УФАС Российской Федерации по Псковской области для рассмотрения по существу.

Санкцией ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.