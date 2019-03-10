Общество

Прокуратура уличила администрацию одной из волостей Пустошкинского района в нарушении бюджетного законодательства

Проведенной проверкой исполнения органами местного самоуправления бюджетного законодательства установлено, что администрацией сельского поселения «Забельская волость» Пустошкинского района допускаются нарушения законодательства в данной сфере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проверки установлено, что постановлением волостной администрации утверждена муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории муниципального образования «Забельская волость» по содержанию дорог местного значения». В нарушение положений ч. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ оценка эффективности данной программы в 2018 году не проводилась.

Из положений ч. 5 ст. 3 Бюджетного кодекса РФ следует, что органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно ст. 179 Бюджетного кодекса РФ порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования.

В ходе проверки установлено, что в нарушение ч. 5 ст. 3 Бюджетного кодекса РФ нормативно-правовой акт, определяющий порядок проведения оценки эффективности муниципальной программы не принят. По выявленным нарушениям закона прокуратурой района внесено представление. Рассмотрение представления, а также устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.