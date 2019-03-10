Общество

Армия РФ приступила к созданию закрытого интернета

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета.

Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название — мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года, сообщили «Известиям» в Минобороны.

У МТСС появится собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику. По мнению экспертов, опыт создания такой системы пригодится при формировании национальной сети.

Наравне с защищенным российским сегментом Всемирной сети, проект создания которого сейчас обсуждается, МТСС должна обеспечить электронную безопасность страны, считают специалисты по кибербезопасности.