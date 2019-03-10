Общество

Российские врачи нашли способ лечения сердечных патологий

Российские медики научились с помощью стволовых клеток лечить сложные сердечные патологии, в том числе последствия инфарктов. Об этом «Известиям» сообщил профессор кафедры «Общая патология» Тульского государственного университета (ТулГУ) Денис Иванов.

По его словам, суть методики заключается в том, чтобы частично восполнить запас той части мышечных клеток сердца - кардиомиоцитов, которые погибают при инфаркте. Это возможно сделать с помощью препарата, созданного на основе стволовых клеток. Он вводится пациенту через капельницу или инъекции.

«Чем раньше после инфаркта или тяжелого повреждения сердца проводится разработанная нами процедура, тем больше шансов на то, что клетки, которые находятся в пограничном состоянии, выживут, и мы уменьшим очаг повреждения», - сказал Иванов.

Он отметил, что с помощью этой методики продолжительность и качество жизни пациентов возрастут. Также врачи считают, что при выполнении процедуры происходит воздействие на нейроэндокринную систему: улучшается настроение, повышаются аппетит, работоспособность.