Общество

20-летний житель Локни осужден за поджог дома знакомой

Прокуратурой Локнянского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором Локнянского районного суда он признан виновным в совершении преступления - умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.

В суде установлено, что молодой человек около 23.00, с целью уничтожения чужого имущества, на почве личных неприязненных отношений к жительнице деревни Плиски Локнянского района, прибыл к её дому, при помощи принесенных с собой куска резины от автомобильной камеры и спичек, умышленно поджег входную дверь. Убедившись, что произошло возгорание, скрылся с места преступления.

В результате его преступных действий жилой дом потерпевшей полностью сгорел.

Подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения преступления отбывал наказание в виде лишения свободы условно за совершение тяжкого преступления против собственности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы.

Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.