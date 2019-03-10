Общество

В Псковской области более 5 тыс. государственных услуг ПФР было оказано в 2018 году через МФЦ

Чтобы получить услугу пенсионного фонда сегодня необязательно лично обращаться в ПФР по месту жительства. Большинство услуг доступны в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Сегодня в Псковской области работают 24 офиса МФЦ. Получить услугу можно в любом МФЦ региона вне зависимости от района прописки, что особенно удобно для работающих граждан.

Поданные в МФЦ заявления без задержек поступают в ПФР, где в установленные законом сроки выносятся решения, так же, как если бы гражданин обратился непосредственно в пенсионный фонд.

Отделение пенсионного Фонда по Псковской области сотрудничает с многофункциональными центрами (МФЦ) региона начиная с 2014 года. За время совместной работы существенно расширился перечень услуг ПФР, оказываемых чрез МФЦ. Сегодня жители области могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР: выдача государственного сертификата на материнский капитал; рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского семейного капитала; выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат); прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата СНИЛС; информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; установление ежемесячной денежной выплаты; предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов; прием, рассмотрение заявлений застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним; установление страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии; выплата страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и накопительной пенсии; установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

Из 5448 обращений самое большое количество касалось выдачи СНИЛС, получения сертификата и распоряжения средствами материнского капитала, информирования о состоянии ИСЛ, выдачи справок о размере пенсии.

В рамках совершенствования работы по оказанию государственных услуг населению специалисты ПФР регулярно проводят теоретическое и практическое обучение сотрудников МФЦ по порядку предоставления услуг Пенсионного фонда, знакомят с новациями в пенсионном законодательстве.

Эффективное сотрудничество МФЦ и пенсионного Фонда продолжается, благодаря чему государственные услуги становятся доступнее для жителей региона.