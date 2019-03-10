Общество

В Великих Луках продолжается прием документов на соискание премии Мусоргского

В Великих Луках продолжается прием документов на творческие конкурсы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки, в настоящее время продолжается прием документов на соискание премии имени М.П. Мусорского «За высокие творческие достижения» среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Великие Луки (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы).

Документы принимает комитет культуры администрации города Великие Луки (улица К. Либкнехта, д. 9/14) до 14 марта.



Также продолжается прием документов для участия в ежегодном конкурсе среди творческих работников в сфере культуры города Великие Луки . В конкурсе могут принимать участие работники сферы культуры города Великие Луки: театра, домов культуры, музея, библиотеки, учреждений дополнительного образования детей. Документы принимаются до 18 марта в комитете культуры администрации города Великие Луки.



С положением о проведении ежегодного городского конкурса на присуждение премии имени М.П. Мусоргского «За высокие творческие достижения», а также с положением о проведении ежегодного городского конкурса среди творческих работников в сфере культуры города Великие Луки можно ознакомиться на официальном сайте комитета культуры администрации города Великие Луки http://vlukicultura.ru/ в разделе «Документы» в подразделе «Творческие конкурсы».