Руководитель регионального следственного управления СКР проведет выездной прием граждан в Опочке

13 марта руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня проведет выездной прием граждан в опочецком межрайонном следственном отделе по адресу: Опочка, улица Механизаторов,14 (территория обслуживания: Опочецкий (базовый), Красногородский, Пустошкинский и Себежский районы). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области. Предварительная запись по телефону в Опочке: 8(811-38)2-10-38.