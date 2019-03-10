Общество

Студентка Псковского колледжа искусств приняла участие в Фестивале социальных проектов

Студентка 1 курса специализации «Хореографическое творчество» Псковского колледжа искусств Ульяна Бельская побывала на Фестивале социальных проектов «Живем по-настоящему», который проходил в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Псковская команда, в состав которой вошла Ульяна, подготовила «визитную карточку» - представление своего региона, а также поделилась опытом реализации благотворительного проекта «Мир сказок».

Также псковичи побывали на экскурсии «Офис возможностей», тренинге «Фото-голос» или «Как проект изменил меня», деловой игре «Цифровой мир начинается с тебя».

В Общественной палате РФ добровольцам были вручены благодарности от первого заместителя председателя Комиссии по физической культуре и спорту и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ Владимира Алекно и президента АНО «Новые технологии развития» Александра Кортунова.

По словам Ульяны Бельской, межрегиональный проект «Живем по-настоящему» научил ребят работать в команде, подарил много новых друзей и помог понять, что человек в мире – не один, всегда найдутся люди, которые поддержат и помогут в трудной ситуации.

Напомним, «Живем по-настоящему» - это благотворительный проект, реализуемый автономной некоммерческой организацией «Новые технологии развития», Комиссией Общественной палаты РФ при поддержке компании «МегаФон». В течение 2018 года проект проходил в 17 регионах России и объединил команды, состоявшие из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.