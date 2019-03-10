Общество

Международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования пройдет в Пскове

Завершился прием заявок на участие в VII Псковском открытом (международном) фестивале-конкурсе ансамблевого музицирования. Около 90 фортепианных, камерных, инструментальных и вокальных ансамблей примут участие в конкурсе, который пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 22-24 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа.

В качестве председателей жюри выступят преподаватели Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Московского государственного института искусств.

В рамках конкурса состоится Фестиваль ансамблевого музицирования. Гости из Санкт-Петербурга представят концерт камерной музыки.

Конкурсные прослушивания пройдут в концертных залах колледжа по адресу: город Псков, улица Воеводы Шуйского, 2.

Напомним, что цели конкурса - развитие и совершенствование ансамблевого исполнительства, пропаганда классической, народной и современной музыки, выявление одаренных учащихся-исполнителей.

Вход свободный.