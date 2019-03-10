Общество

План бюджета Пскова-2018 по доходам исполнен на 82,2%

План бюджета города Пскова на 2018 год по доходам исполнен на 82,2%. По данным финансового управления администрации города, за 2018 год доходы бюджета города Пскова составили 4 665,9 млн. рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 1 704,4 млн. рублей, безвозмездные поступления - 2 961,5 млн. рублей. Годовой план по доходам исполнен на 82,2%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 95,4%, безвозмездным поступлениям – на 76,1%.

Расходы бюджета города в 2018 году осуществлялись по программному принципу на основе 13 муниципальных программ. Общий объем расходов бюджета за 2018 год составил 4 645,1 млн. рублей или 80,7% от утвержденных плановых назначений.

Расходы на реализацию муниципальных программ составили 4 300,5 млн. рублей или 92,6% от общего объема расходов, в том числе программ социальной направленности - 3 463,0 млн. рублей, программ в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 750,9 млн. рублей, программ общеэкономического характера – 77,3 млн. рублей и программ, связанных с обеспечением безопасных условий жизнедеятельности, – 9,4 млн. рублей.

На расходы по непрограммным направлениям деятельности направлено 344,6 млн. рублей или 7,4% от общего объема расходов.

По итогам исполнения бюджета города Пскова за 2018 год превышение доходов над расходами составило 20,8 млн. рублей, объем муниципального долга – 543,0 млн. рублей.

Добавим, доклад об исполнении городского бюджета за прошлый год будет заслушан на ближайшей сессии гордумы.