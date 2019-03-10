Общество

УМВД призывает псковичей принять активное участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову призывает горожан принять активное участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Напомним, что она будет проходить на территории города и региона в период с 11 по 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Если вам стали известны факты употребления или места распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также организации наркопритонов, окажите содействие органам внутренних дел. Вы можете обратиться по круглосуточному «телефону доверия» (8112) 59-22-33,телефону дежурной части УМВД России по городу Пскову (8112) 56-63-22, круглосуточному телефону наркологического диспансера Псковской области (8112) 56-60-16.

Своевременная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей.