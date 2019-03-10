Общество

Ресторан «Инжир» приглашает на мальчишники и девичники

Ресторан «Инжир» приглашает провести середину недели в дружеских компаниях. Уже завтра, в среду, 13 марта пройдет девичник. В рамках программы выступит зажигательный коллектив брейкеров «Хоть Отбавляй». Кроме этого, женским компаниям предусмотрена скидка до 30% (подробности можно уточнить у официанта).

Начало программы в 20.00.





В четверг в «Инжире» пройдет мальчишник, на котором яркая танцевальная программа в восточном стиле «1000 и 1 ночь» не оставит равнодушным никого. В этот день для мужских компаний в баре будет действовать акция (2+1). Подробности можно будет

уточнить у официанта.

Начало программы в 21.00





Бронирование столиков - 20-19-00