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Общество

Ресторан «Инжир» приглашает на мальчишники и девичники

12.03.2019 11:24|ПсковКомментариев: 0

Ресторан «Инжир» приглашает провести середину недели в дружеских компаниях. Уже завтра, в среду, 13 марта пройдет девичник. В рамках программы выступит зажигательный коллектив брейкеров «Хоть Отбавляй». Кроме этого, женским компаниям предусмотрена скидка до 30% (подробности можно уточнить у официанта).

Начало программы в 20.00.



В четверг в «Инжире» пройдет мальчишник, на котором яркая танцевальная программа в восточном стиле «1000 и 1 ночь» не оставит равнодушным никого. В этот день для мужских компаний в баре будет действовать акция (2+1). Подробности можно будет
уточнить у официанта.

Начало программы в 21.00



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Источник: Псковская Лента Новостей
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